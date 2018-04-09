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Курс доллара и евро на 9 апреля
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Курс доллара и евро на 9 апреля 

Банки.ру 21 минуту назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 апреля, составляет 57,8332 рубля. Официальный курс евро — 70,7069 рубля.
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