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Эксперт прокомментировал рекордный курс доллара и евро
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Эксперт прокомментировал рекордный курс доллара и евро 

Москва24 36 минут назад
Фото: Москва24
Рекордный курс доллара и евро прокомментировал старший аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук.
По его мнению, падение национальной валюты вскоре прекратится, более серьезное ослабление рубля маловероятно.
"Не стоит бежать в обменники, уже сейчас мы видим попытки отката назад. Не исключаю, что курс уйдет чуть выше, но затем стабилизируется в районе 65 рублей за доллар и 80 — за евро", — сказал он в эфире радио Москва FM.
В среду, 11 апреля, курс доллара и евро побил рекорды. На Московской бирже стоимость евро превысила отметку в 80 рублей. Курс доллара поднялся до 65,05 рублей. В последний раз такое значение у американской валюты было в ноября 2016 года.
Рубль резко падает из-за американских санкций против российских бизнесменов и компаний. Ситуацию усложняют сообщения о возможных новых антироссийских ограничениях. За два дня убытки уже составили более 17 миллиардов долларов.
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