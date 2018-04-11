Эксперт прокомментировал рекордный курс доллара и евро

Рекордный курс доллара и евро прокомментировал старший аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук

По его мнению, падение национальной валюты вскоре прекратится, более серьезное ослабление рубля маловероятно.

"Не стоит бежать в обменники, уже сейчас мы видим попытки отката назад. Не исключаю, что курс уйдет чуть выше, но затем стабилизируется в районе 65 рублей за доллар и 80 — за евро", — сказал он в эфире радио Москва FM.

В среду, 11 апреля, курс доллара и евро побил рекорды. На Московской бирже стоимость евро превысила отметку в 80 рублей. Курс доллара поднялся до 65,05 рублей. В последний раз такое значение у американской валюты было в ноября 2016 года.

Рубль резко падает из-за американских санкций против российских бизнесменов и компаний. Ситуацию усложняют сообщения о возможных новых антироссийских ограничениях. За два дня убытки уже составили более 17 миллиардов долларов.