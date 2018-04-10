В России начали дорожать iPhone. Дальше будет хуже

Дальше будет хуже6 апреля США расширила санкционный список. В него попало 24 российских бизнесмена и госслужащих, а также 14 связанных с ними компании. А уже через три дня российский рынок отреагировал существенным падением стоимости.

Зацепило не только не попавшие под санкции компании, но и простых жителей России

Факт — за iPhone теперь придется платить больше. Со вчерашнего дня серый рынок отреагировал подорожанием.

iPhones.ru поинтересовался у продавцов как изменились цены на iPhone. Ситуация неутешительна:

iPhone X 256 ГБ подорожание 2 000 рублей

iPhone X 64 ГБ подорожание на 1 000 рублей

iPhone 8 подорожание 1 500 — 2 000 рублей

iPhone 8 Plus подорожание 1 500 — 2 000 рублей

iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus пока без изменений

За сутки разница в цене впечатляет. И продавцы уверены, что это только начало:

На Горбушке не спешат продавать запасы iPhone и ожидают повышения цены в ближайшее время. Ведь девайсы были закуплены по старым ценам. Когда цена поднимется, то профит с этих аппаратов будет самым высоким. А если продать аппараты сейчас, то закупать их, вероятно, придется уже по скорректированным ценам. А они к тому моменту будут выше.

Источник с Горбушки

Доллар уже подорожал на 3 рубля, а дальнейшие прогнозы пока неутешительны. На момент публикации материала за актуальный курс: 62.73 рубля за $1. За 1 евро уже просят 71.88 рубля. К слову, цены на технику Apple в России как раз-таки и базируются на стоимости гаджетов в евро.

У официалов пока все практически без изменений. С начала года стоимость большинства моделей айфонов снизилась на 800 — 2 000 рублей.

Вывод напрашивается сам собой. Если подумываете о покупке iPhone, iPad, Mac или любой другой техники (и необязательно Apple), возможно, время сделать это прямо сейчас. Завтра за тот же продукт придется отдать на пару тысяч рублей больше.