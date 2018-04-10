Ещё
В России начали дорожать iPhone. Дальше будет хуже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России начали дорожать iPhone. Дальше будет хуже 

iPhones.ru 44 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Дальше будет хуже6 апреля США расширила санкционный список. В него попало 24 российских бизнесмена и госслужащих, а также 14 связанных с ними компании. А уже через три дня российский рынок отреагировал существенным падением стоимости.
Зацепило не только не попавшие под санкции компании, но и простых жителей России.
Факт — за iPhone теперь придется платить больше. Со вчерашнего дня серый рынок отреагировал подорожанием.
iPhones.ru поинтересовался у продавцов как изменились цены на iPhone. Ситуация неутешительна:
iPhone X 256 ГБ подорожание 2 000 рублей
iPhone X 64 ГБ подорожание на 1 000 рублей
iPhone 8 подорожание 1 500 — 2 000 рублей
iPhone 8 Plus подорожание 1 500 — 2 000 рублей
iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus пока без изменений
За сутки разница в цене впечатляет. И продавцы уверены, что это только начало:
На Горбушке не спешат продавать запасы iPhone и ожидают повышения цены в ближайшее время. Ведь девайсы были закуплены по старым ценам. Когда цена поднимется, то профит с этих аппаратов будет самым высоким. А если продать аппараты сейчас, то закупать их, вероятно, придется уже по скорректированным ценам. А они к тому моменту будут выше.
Источник с Горбушки
Доллар уже подорожал на 3 рубля, а дальнейшие прогнозы пока неутешительны. На момент публикации материала за актуальный курс: 62.73 рубля за $1. За 1 евро уже просят 71.88 рубля. К слову, цены на технику Apple в России как раз-таки и базируются на стоимости гаджетов в евро.
У официалов пока все практически без изменений. С начала года стоимость большинства моделей айфонов снизилась на 800 — 2 000 рублей.
Вывод напрашивается сам собой. Если подумываете о покупке iPhone, iPad, Mac или любой другой техники (и необязательно Apple), возможно, время сделать это прямо сейчас. Завтра за тот же продукт придется отдать на пару тысяч рублей больше.
iPhones.ru: последние новости
Siri станет умнее благодаря Google и искусственному интеллекту Замена экрана может превратить iPhone 8 в кирпич IKEA представила свои первые Bluetooth-колонки
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков470
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД111
Набиуллина прокомментировала падение рубля155
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
МиГ-31 превратили в крылатую ракету46
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение