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НК «Новый Поток» получила медаль выставки «Нефть. Газ. Энерго — 2018»
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НК «Новый Поток» получила медаль выставки «Нефть. Газ. Энерго — 2018» 

Уралинформбюро 49 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Нефтяная компания (НК) «Новый Поток» (Up-stream дивизион New Stream Group) награждена дипломом и медалью Межрегиональной специализированной выставки «Нефть. Газ. Энерго — 2018». Жюри отметило активное участие компании в мероприятии.
New Stream Group и НК «Новый Поток» второй год подряд представляют свои стенды на отраслевой выставке, организованной правительством Оренбургской области и региональным министерством экономического развития, промышленной политики и торговли.
В рамках мероприятия представители «Нового Потока» провели ряд рабочих встреч и выступили на круглом столе «Актуальные вопросы рационального природопользования в нефтегазовом производстве». Специалисты нефтяной компании рассказали о высоких требованиях к организации и обеспечению производственных процессов при переликвидации и переконсервации аварийных скважин в Бузулукском бору.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, XV ежегодная выставка «Нефть. Газ. Энерго — 2018» объединила на одной площадке десятки предприятий по добыче и переработке нефти и газа, а также сопутствующих производств. Ее экспонентами стали практически все компании топливно-энергетического комплекса Оренбуржья.
Группа компаний «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в составе New Stream Group есть компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
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