НК «Новый Поток» получила медаль выставки «Нефть. Газ. Энерго — 2018»

Нефтяная компания (НК) «Новый Поток» (Up-stream дивизион New Stream Group) награждена дипломом и медалью Межрегиональной специализированной выставки «Нефть. Газ. Энерго — 2018». Жюри отметило активное участие компании в мероприятии.

New Stream Group и НК «Новый Поток» второй год подряд представляют свои стенды на отраслевой выставке, организованной правительством Оренбургской области и региональным министерством экономического развития , промышленной политики и торговли.

В рамках мероприятия представители «Нового Потока» провели ряд рабочих встреч и выступили на круглом столе «Актуальные вопросы рационального природопользования в нефтегазовом производстве». Специалисты нефтяной компании рассказали о высоких требованиях к организации и обеспечению производственных процессов при переликвидации и переконсервации аварийных скважин в Бузулукском бору.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, XV ежегодная выставка «Нефть. Газ. Энерго — 2018» объединила на одной площадке десятки предприятий по добыче и переработке нефти и газа, а также сопутствующих производств. Ее экспонентами стали практически все компании топливно-энергетического комплекса Оренбуржья.