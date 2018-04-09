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Россельхозбанк организовал выпуска облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 10 млрд
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Россельхозбанк организовал выпуска облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 10 млрд 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
6 апреля 2018 года успешно завершилось размещение выпуска облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09 объемом 10 млрд руб. и сроком до оферты 6,5 лет.
Книга заявок была закрыта 3 апреля 2018 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,40 — 7,50% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 100 заявок совокупным объемом около 25 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил дважды снизить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 7,35% годовых, что является самой низкой ставкой купона по рублевым выпускам облигаций ПАО «ГТЛК» за всю историю публичного присутствия на локальном рынке облигаций.
Устойчивый спрос на облигации серии 001Р-09 еще раз подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов кредитного качества ГТЛК, являющейся в настоящий момент крупнейшей государственной лизинговой компанией России по объему портфеля.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-09 выступили АО «Россельхозбанк» и ПАО «Промсвязьбанк».
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