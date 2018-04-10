ФАС признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов «большой четверки» из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге.

"Завершилась масштабная кампания ФАС России по борьбе с национальным роумингом. Ведомство признало нарушившим последнего представителя «большой четверки», а именно Теле2. И хотя компания не последовала примеру своих коллег, и не устранила добровольно необоснованную разницу в тарифах, все же это непременно произойдет в рамках предписания ФАС. На очереди административные дела и штрафы для компаний, а для их абонентов — справедливые тарифы на связь в поездках по России", — говорится в сообщении.