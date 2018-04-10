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ФАС нашла монополиста в национальном роуминге
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ФАС нашла монополиста в национальном роуминге 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Tele2 нарушителем по делу о монопольно высоких ценах в национальном роуминге.
Как заявила пресс-служба антимонопольного ведомства, этот факт был вскрыт в самом конце масштабной кампании, в ходе которой ФАС вела борьбу с национальным роумингом. Теле-2 оказалась последним нарушителем из "большой четверки”, и теперь получила предписание на устранение необоснованной разницы в тарифах. Размер штрафа будет известен по итогам завершения административного производства.
В итоге все четыре ведущих оператора на территории России ответят по закону за нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции". Признаки нарушений выразились в установлении и поддержании монопольно высоких абонентских цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении межоператорских роуминговых соглашений в национальном роуминге на территории Российской Федерации.
На очереди административные дела и штрафы для компаний, а для их абонентов — справедливые тарифы на связь в поездках по России, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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