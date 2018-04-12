Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.354,20 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,43%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.330,10 долл. и сопротивление — на 1.369,40 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,03% и торгуется на отметке 89,25 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,70%, достигнув отметки 16,650 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 0,45%, дойдя до уровня 3,099 долл. за фунт.