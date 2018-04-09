Ещё
«Калашников» подтверждает планы покупки акций КМЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Калашников» подтверждает планы покупки акций КМЗ 

Прайм 29 минут назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 9 апр ПРАЙМ. Оружейный концерн «Калашников» подтвердил намерения о покупке контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ), который занимается производством и ремонтом дизельных двигателей и газотурбинных установок.
Первым об этой сделке сообщило издание «Коммерсант». По данным газеты, «Калашников» этой покупкой рассчитывает не только расширить свой судостроительный кластер, но и наладить выпуск двигателей для своих кораблей.
"Это часть нашей стратегии и расширение компетенций в сервисе — в том числе, речь идет о синергии в сфере судостроения", — подтвердила агентству РИА Новости пресс-служба «Калашникова».
Прайм: последние новости
"Русал" может объявить техдефолт по некоторым обязательствам из-за санкций - компания Bloomberg назвал самого богатого человека Европы Глава "Газпрома" прокомментировал санкции в свой адрес
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию67
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты697
Россия ответила на переезд Скрипалей в США170
США захотели сталинского «бога войны»31
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»22
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение