«Калашников» подтверждает планы покупки акций КМЗ

МОСКВА , 9 апр ПРАЙМ. Оружейный концерн «Калашников» подтвердил намерения о покупке контрольного пакета акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ), который занимается производством и ремонтом дизельных двигателей и газотурбинных установок.

Первым об этой сделке сообщило издание «Коммерсант». По данным газеты, «Калашников» этой покупкой рассчитывает не только расширить свой судостроительный кластер, но и наладить выпуск двигателей для своих кораблей.

"Это часть нашей стратегии и расширение компетенций в сервисе — в том числе, речь идет о синергии в сфере судостроения", — подтвердила агентству РИА Новости пресс-служба «Калашникова».