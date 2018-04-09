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В РФ проверят расположение детских игровых комнат в ТЦ
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Минстрой поручил проверить расположение детских игровых комнат в ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что ведомство поручило региональным инспекциям Госстройнадзора проверить, правильно ли расположены детские игровые комнаты в торговых центрах. Об этом он рассказал газете "Известия".
Он отметил, что в России есть Свод правил по проектированию и строительству от 2009 года, актуализированный в 2012 году. Согласно этому документу, детские игровые комнаты в торговых центрах не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 метров от выхода. Таким образом, региональные надзорные и контрольные органы, в том числе Госстройнадзор, не отслеживали выполнение этих правил, заявил министр.
"Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил про проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение. Норма существует, она абсолютно правильная, адекватная, но правоприменение, к сожалению, не всегда работает", — рассказал он.
Мень объяснил, что стоимость аренды на первом и втором этажах значительно выше, чем на третьем и четвертом.
"Когда приходит потенциальный инвестор арендовать помещение под игровую комнату и говорит: "Нет, нам это дорого", — ему отвечают: "Тогда поднимитесь на четвертый этаж — там у нас дешевле". Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу, которая не позволяет выше второго этажа размещать детские игровые комнаты. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть", — заключил глава Минстроя.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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