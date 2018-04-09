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«Известия»: в 2017 году россияне сэкономили на налогах 182 млрд рублей
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«Известия»: в 2017 году россияне сэкономили на налогах 182 млрд рублей 

Газета.Ru 1 час назад
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2017 году жители России сэкономили на налогах 182 млрд рублей за счет вычетов на покупку жилья и социальные нужды. Об этом сообщает газета «Известия».
При этом в прошлом году за налоговым вычетом обратились 7,2 млн человек, что на 8% больше, чем в 2016 году.
Как отмечается, в 93% случаев россияне претендовали на имущественный вычет, в 6% случаев — на социальный, а на остальные пришлось около 1%.
По данным издания, рост популярности вычетов связан с повышением финансовой грамотности населения страны, а также развитием IT-сервисов, позволяющих обратиться в налоговую, не отходя от компьютера.
Ранее сообщалось, что правительство России предложило продлить налоговые каникулы для самозанятых граждан.
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