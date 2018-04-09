«Известия»: в 2017 году россияне сэкономили на налогах 182 млрд рублей

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2017 году жители России сэкономили на налогах 182 млрд рублей за счет вычетов на покупку жилья и социальные нужды. Об этом сообщает газета «Известия».

При этом в прошлом году за налоговым вычетом обратились 7,2 млн человек, что на 8% больше, чем в 2016 году.

Как отмечается, в 93% случаев россияне претендовали на имущественный вычет, в 6% случаев — на социальный, а на остальные пришлось около 1%.

По данным издания, рост популярности вычетов связан с повышением финансовой грамотности населения страны, а также развитием IT-сервисов, позволяющих обратиться в налоговую, не отходя от компьютера.