«Дочке» Siemens отказано в иске по «крымским турбинам»

Суд вынес решение по установленным в Крыму турбинам Siemens

Девятый арбитражный апелляционный суд в силе решение нижестоящего арбитража, отклонившего иск российской «дочки» немецкого концерна Siemens к структурам Ростеха — ООО «ВО „Технопромэкспорт“ (ООО ТПЭ) и ОАО „ВО „Технопромэкспорт“ (ОАО ТПЭ) — об истребовании поставленных для строящихся в Крыму электростанций турбин.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу производителя спорных турбин ООО „Сименс технологии газовых турбин“ (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — “ Силовым машинам »), на вынесенное 10 января решение арбитражного суда Москвы , которое после этого вступило в законную силу, передает РИА «Новости»

В итоге было постановлено ставить решение столичного арбитража без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

В этом иске СТГТ просил суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ. Арбитраж Москвы полностью отклонил иск. После этого в Ростехе выразили удовлетворение решением суда, отметив, что «фактически в России создается прецедент, который доказывает, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США ЕС на территории России — незаконно».

Напомним, в конце марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу ООО ТПЭ) на отказ во встречном иске к Siemens по поставкам турбин в Крым. До этого та же инстанция признала законным отказ арбитражного суда Москвы принять обеспечительные меры по иску СТГТ к структурам Ростеха, а в начале марта — отклонила жалобу Siemens на отказ в иске к структурам Ростеха по «крымским турбинам».