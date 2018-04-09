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«Дочке» Siemens отказано в иске по «крымским турбинам»
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Суд вынес решение по установленным в Крыму турбинам Siemens 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девятый арбитражный апелляционный суд в силе решение нижестоящего арбитража, отклонившего иск российской «дочки» немецкого концерна Siemens к структурам Ростеха — ООО «ВО „Технопромэкспорт“ (ООО ТПЭ) и ОАО „ВО „Технопромэкспорт“ (ОАО ТПЭ) — об истребовании поставленных для строящихся в Крыму электростанций турбин.
Апелляционная инстанция отклонила жалобу производителя спорных турбин ООО „Сименс технологии газовых турбин“ (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — “Силовым машинам»), на вынесенное 10 января решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу, передает РИА «Новости».
В итоге было постановлено ставить решение столичного арбитража без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
В этом иске СТГТ просил суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ. Арбитраж Москвы полностью отклонил иск. После этого в Ростехе выразили удовлетворение решением суда, отметив, что «фактически в России создается прецедент, который доказывает, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США и ЕС на территории России — незаконно».
Напомним, в конце марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу ООО ТПЭ) на отказ во встречном иске к Siemens по поставкам турбин в Крым. До этого та же инстанция признала законным отказ арбитражного суда Москвы принять обеспечительные меры по иску СТГТ к структурам Ростеха, а в начале марта — отклонила жалобу Siemens на отказ в иске к структурам Ростеха по «крымским турбинам».
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