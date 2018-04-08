Зеленые небеса: чем занимается одна из самых дорогих финтех-компаний США

GreenSky, финтех-компания из Атланты, которая предоставляет займы на проекты по ремонту домов, гордится тем, что отличается от других технологических стартапов. Ее сооснователь и CEO, миллиардер Дэвид Залик (состояние — $2,5 млрд) редко общается с прессой и регулярно отклоняет приглашения на всевозможные конференции. Он не верит в мотивационные программы для сотрудников, основанные на бесплатных обедах или играх. Наконец, он собрался опровергнуть почти священное для Кремниевой долины убеждение, которое гласит, что чем дольше компания остается частной и не выходит на биржу, тем лучше для нее. Как сообщает The Wall Street Journal, GreenSky в конфиденциальном порядке подала заявку на IPO и может привлечь $1 млрд при капитализации в $5 млрд

Выйдя на биржу, Залик пойдет по иному пути нежели другие крупные технологические компании вроде Uber, Stripe и Credit Karma, которые давно откладывают размещение акций. Многие частные компании предпочитают держаться подальше от пристального внимания инвесторов и ежеквартальных отчетов — до тех пор, пока им хватает собственных средств на развитие бизнеса.

GreenSky все еще может отказаться от проведения IPO после того, как в конфиденциальном порядке подаст документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Однако это дает ей возможность провести подготовку, не привлекая лишнего внимания.

Основав GreenSky в 2006 году, 44-летний Залик неспешно создал одну из крупнейших финтех-компаний в стране. Пока многие финансовые стартапы публично выступали против банков и позиционировали себя как более предпочительную альтернативу, Залик сделал ровно наоборот. Он уже долгие годы работает с банками.

На самом деле, секрет успеха GreenSky состоит в том, что большую часть риска компания передает именно банкам. Крупные банки-партнеры вроде SunTrust, Regions или Fifth Third держат займы у себя на балансе. Таким образом, GreenSky защищена от дефолта (конечно, комиссия, которую компании платят банки, напрямую зависит от качества ссуд). Она еще и зарабатывает на этом: банки ежегодно платят GreenSky около 1% от балансовой стоимости займов за привлечение и обслуживание клиентов.

У GreenSky есть 17 000 подрядчиков, которые занимаются всей грязной работой. Они предлагают займы от $65 000 владельцам домов. Кроме того, в среднем они выплачивают GreenSky комиссию в 6% от объема займа.

Клиенты, которые желают получить заем, подают заявку через смартфон и узнают о решении в течение нескольких секунд. «Я занимаюсь потребительскими займами вот уже тридцать лет и крайне редко вижу настолько отлаженные системы», — говорит Найджел Моррис , сооснователь Capital One и член совета директоров GreenSky.

Эта модель может оказаться гораздо более привлекательной для инвесторов нежели модель других компаний в сфере онлайн-займов. Акции LendingClub и OnDeck продемонстрировали ужасную динамику, упав на 86% и 82% соответственно с момента IPO. Они еще не начали стабильно приносить прибыль и продолжают ощущать последствия скандала вокруг LendingClub, связанного с тем, что компания продавала займы, не соответствовавшие требованиям покупателя. «Это затронуло всех, — говорит Питер Рентон, основатель Lend Academy. — И в результате компании, собиравшиеся проводить IPO, передумали».

Однако фиаско LendingClub не отразилось на GreenSky. Преимуществом компании является стабильное финансирование от банков и наличие добросовестных, состоятельных заемщиков. На протяжении последних пяти лет компания приносит прибыль, а ее выручка в 2017 году составила $250 млн, по оценке Forbes . Согласно недавнему отчету Moody’s, выручка в 2018 году превысит $400 млн IPO позволит Залику обзавестись наличными. Он остается мажоритарным акционером GreenSky, и Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд

Залик старался не размывать свою долю в компании и на протяжении первых восьми лет финансировал бизнес из собственных средств, лично взяв в кредит более $10 млн под залог своей недвижимости в Атланте. Он не привлекал внешнее финансирование до 2014 года, когда фонд QED вложил в компанию Залика семизначную сумму. За последние годы GreenSky привлекла $560 млн от компаний вроде PIMCO, TPG и Wellington Management. По последней оценке ее капитализация составляет $4,5 млрд

Однако инвесторы могут оценить тот факт, что деньги, кажется, не вскружили Залику голову. Он избегает сравнения с построенной на бонусах культурой стартапов Кремниевой долины: «Один из плюсов того, что ты не привлек $30 млн на первом-втором году существования компании, в том, что ты и не потратишь $30 млн», — сказал Залик в интервью в прошлом году.

Перевод Натальи Балабанцевой