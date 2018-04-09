Пожизненный купон. Стоит ли инвестировать в «вечные» бонды Россельхозбанка

Россельхозбанк (РСХБ) 18 апреля планирует размещать два выпуска бессрочных субординированных облигаций объемом 10 млрд и 5 млрд рублей. Главное отличие этих бумаг от других «вечных» субордов российских банков в том, что они номинированы в рублях и размещаются в соответствии с российским законодательством, в то время как другие выпуски номинированы в долларах и попадают под английское право.

РСХБ, как и другие госбанки, находится под санкциями и имеет возможность размещать бумаги только на российском рынке. Банк уже размещал в 2016 году три подобных выпуска, последний сейчас торгуется в диапазоне 130–135% от номинала и предлагает доходность порядка 8,9%.

Природа инструмента

«Вечные» бонды — инструмент, предлагающий инвестору повышенную доходность как плату за повышенные риски. Индикативная ставка купона для РСХБ составляет 9–9,25%, что существенно превышает средние ставки по банковским депозитам, а также по обычным рублевым облигациям. Для примера, старшие рублевые выпуски того же РСХБ предлагают доходность к погашению 7,2–7,4%, если не брать во внимание старые и совсем неликвидные облигации. Тем временем средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках в середине марта составляла 6,7%.

Как и депозит, «вечные» облигации для частных инвесторов не облагаются НДФЛ. Конечно, в отличие от депозита, вложения в облигации не гарантируются государством. С другой стороны, эмитент — госбанк с высокой вероятностью господдержки в случае необходимости.

«Вечные» суборды РСХБ обладают стандартными по Базелю-3 параметрами. Эмитент имеет право в одностороннем порядке отказаться от выплаты купона. Также встроен механизм полного или частичного прекращения обязательств при определенных условиях. Случиться это может в двух случаях: либо достаточность базового капитала (норматив Н1.1) опускается ниже 5,125%, либо осуществляются меры по предупреждению банкротства эмитента. Также инвесторы несут риски снижения купона по истечении 10 лет, если опцион колл не будет исполнен эмитентом, — его величина будет привязана к доходностям 10-летних ОФЗ, которые могут оказаться ниже текущих значений. Помимо этого, существует риск низкой ликвидности. Например, по двум из трех уже размещенных «вечных» рублевых выпусков РСХБ торговая активность практически отсутствует.

Важные детали

Помимо того, что размещаемые бумаги РСХБ являются рублевыми, они отличаются от большинства «вечных» субордов и сроками до опционов — для этих инструментов более типичен опцион колл через пять, а не десять лет. Сейчас сроки по опционам для «вечных» субордов ВТБ Альфа-Банка и МКБ находятся в диапазоне трех–четырех лет, а доходность по ним в долларах составляет от 6,7% для ВТБ, 6,9–7,2% для Альфа-Банка, до 11,3% для МКБ. Рынок все еще расценивает риски последнего как выше среднего.

Россельхозбанк — опорный банк сельскохозяйственного сектора. С одной стороны, он обладает высокой системной значимостью, что отражается на его кредитных рейтингах (-/Ва2/ВВ+, на уровне Газпромбанка или ВТБ). С другой, в силу специфики своей деятельности банк остается убыточным, хотя и сократил в 2017 году убыток по МСФО в три раза по сравнению с 2016 годом — до 19 млрд рублей. Убытки банка вызваны невысоким качеством некоторых активов и необходимостью повышенного резервирования на фоне невысокой маржи. В то же время у РСХБ комфортный запас ликвидности, и он активно наращивает как корпоративные, так и розничные депозиты.

Зачем банку бонды

Поскольку Россельхозбанк при таких финансовых результатах не может наращивать капитал органически, государство периодически проводит пополнение капитала. За 2017 год вливания со стороны Росимущества составили 50 млрд рублей. В течение 2017 года руководство отмечало, что в случае выхода банка на прибыль в течение 2018 года, он сможет обойтись без поддержки государства, и размещение «вечных» субордов как раз и есть такой альтернативный способ наращивания капитала.

Гласный банковский норматив — достаточность капитала по РСБУ, которая учитывается в нормативах ЦБ как один из ключевых параметров деятельности банка, у РСХБ находится на относительно комфортных уровнях. Показатель достаточности базового капитала (Н1.1) на 1 марта составлял 10,1%, достаточности основного капитала (Н1.2) — 10,7%, достаточности собственных средств (Н1.0) — 14,9%. Минимумы этих нормативов для системно значимых банков в 2018 году составляют 7,025%, 8,525% и 10,525% соответственно, в следующем году эти уровни повысятся до 8%, 9,5% и 11,5%.

Помимо докапитализации со стороны ЦБ, нормативные значения поддерживает также и то, что по РСБУ последние два года банк показывает убытки, хотя прибыль его и минимальна — в 2017 году она соответствовала доходности на капитал 1%. Поскольку превышение минимума по базовому капиталу больше, чем по основному капиталу, размещение «вечных» субордов — разумное решение для банка. При размещении выпусков на 15 млрд рублей основной капитал банка может вырасти примерно на 50 базисных пункта. Впрочем, государство при необходимости может провести и допэмиссию акций банка в этому году, несмотря на то, что это не заложено в федеральный бюджет.