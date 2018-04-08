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Центробанки ЕАЭС договорились об интеграции в банковском секторе
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Центробанки ЕАЭС договорились об интеграции в банковском секторе 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
«В первую очередь мы сделали общие наброски решений по банковскому сектору, потому что в каждой из наших стран это ключевой сегмент финансового рынка, — рассказал Акишев. — В договоре о ЕАЭС говорится, что мы будем двигаться к взаимному признанию лицензий, но мы пока обсуждаем подход упрощенного входа на рынки друг друга. Допустим, российский банк при определенных условиях сможет очень быстро и просто, проще, чем организация из какой-то третьей страны, получить лицензию на работу в Казахстане».
Глава Нацбанка подчеркнул, что дополнительные условия упрощенного доступа остаются открытым полем для обсуждения.
"У нас есть три российских банка, один из которых входит в первую пятерку по размеру активов и имеет достаточно большое значение в экономике, — продолжил Акишев. — И банки Казахстана через дочерние организации присутствуют на российском рынке. Но, тем не менее, мы должны думать о среде, о возможных решениях других банков. Я думаю, если условия входа упростить, интерес будет огромный со стороны и российских, и казахстанских банков".
Полностью интервью председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 9 апреля.
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