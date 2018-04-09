Deutsche Bank назначил нового CEO 

Кристиан Севинг EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Новый главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг должен быстро придумать новую стратегию для банка, передает Reuters.
47-летний Севинг был назначен на пост главы крупнейшего банка Германии после встречи, где обсуждалось, как завершить затянувшийся кризис. На этом посту Севинг сменит британца Джона Крайана, который не смог достичь целевого показателя затрат.
Кристиан Севинг вошел в правление Deutsche Bank в январе 2015 года, а в марте 2017 года он был назначен одним из президентов банка.
Карьера Севинга в Deutsche Bank насчитывает уже 25 лет.
"Кристиан Севинг за свои 25 лет работы в банке неоднократно доказывал нам, что обладает как лидерскими качествами, так и способностью претворять в жизнь свои намерения, — сообщил в заявлении глава наблюдательного совета Deutsche Bank Пауль Ахляйтнер. — Наблюдательный совет убежден в том, что ему и его команде удастся успешно ввести Deutsche Bank в новую эру".
Deutsche Bank заканчивал с убытками три последних года. По итогам 2017 года чистый убыток компании составил 512 млн евро.