Deutsche Bank назначил нового CEO

Кристиан Севинг EPA-EFE/ARMANDO BABANI

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». Новый главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг должен быстро придумать новую стратегию для банка, передает Reuters

47-летний Севинг был назначен на пост главы крупнейшего банка Германии после встречи, где обсуждалось, как завершить затянувшийся кризис. На этом посту Севинг сменит британца Джона Крайана , который не смог достичь целевого показателя затрат.

Кристиан Севинг вошел в правление Deutsche Bank в январе 2015 года, а в марте 2017 года он был назначен одним из президентов банка.

Карьера Севинга в Deutsche Bank насчитывает уже 25 лет.

"Кристиан Севинг за свои 25 лет работы в банке неоднократно доказывал нам, что обладает как лидерскими качествами, так и способностью претворять в жизнь свои намерения, — сообщил в заявлении глава наблюдательного совета Deutsche Bank Пауль Ахляйтнер . — Наблюдательный совет убежден в том, что ему и его команде удастся успешно ввести Deutsche Bank в новую эру".

Deutsche Bank заканчивал с убытками три последних года. По итогам 2017 года чистый убыток компании составил 512 млн евро.