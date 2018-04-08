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Волго-Вятское ГУ банка России зарегистрировало допэмиссиию Арзамасского машиностроительного завода
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Волго-Вятское ГУ банка России зарегистрировало допэмиссиию Арзамасского машиностроительного завода 

Newsroom24 35 минут назад
Фото: Newsroom24
Волго-Вятское Главное управление Банка России зарегистрировало дополнительную эмиссию акций ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», сообщили на предприятии.
Планируется разместить 1,2 млн обыкновенных акций номиналом 800 рублей по закрытой подписке. Размещение планируется в московское ООО «Беркут» (мажоритарный акционер АМЗ) и выксунское ПАО «Завод корпусов»" (85,82% уставного капитала принадлежит АМЗ).
Датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является 15-й день с даты госрегистрации допэмиссии; датой окончания размещения — дата размещения последней акции допэмиссии или через год с даты госрегистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
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