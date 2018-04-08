Волго-Вятское ГУ банка России зарегистрировало допэмиссиию Арзамасского машиностроительного завода

Волго-Вятское Главное управление Банка России зарегистрировало дополнительную эмиссию акций ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», сообщили на предприятии.

Планируется разместить 1,2 млн обыкновенных акций номиналом 800 рублей по закрытой подписке. Размещение планируется в московское ООО «Беркут» (мажоритарный акционер АМЗ) и выксунское ПАО «Завод корпусов»" (85,82% уставного капитала принадлежит АМЗ).

Датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является 15-й день с даты госрегистрации допэмиссии; датой окончания размещения — дата размещения последней акции допэмиссии или через год с даты госрегистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.