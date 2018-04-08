Что ждёт «Индустриальный»? Тепличному комплексу нужны инвестиции 

Не рассчитали возможности?
В минувшую среду на «Правительственном часе» в Парламентском центре министр имущественных отношений Алтайского края Людмила Сорокина объяснила депутатам, с чем связано это решение.
В 2017 году на «Индустриальном», работающем более четверти века, была начата серьёзная модернизация с целью увеличения объёмов выращиваемой продукции. Сейчас в теплицах и на десятках гектаров открытого грунта предприятия собирается более 10 тысяч тонн овощей ежегодно, которые оптом и в розницу в основном продаются в крае и в ближайших регионах Сибири.
Инвестпроектом предусмотрено устройство электроподсвечивания существующих теплиц, строительство на 4-х гектарах новых высокотехнологических теплиц, а также системы электроснабжения с увеличением мощности. Его общая стоимость — чуть более миллиарда рублей.
В ноябре был завершён первый этап модернизации, на который потрачено около 150 млн рублей. А дальше у тепличного комплекса возникли трудности по привлечению кредитных средств для продолжения проекта. Проще говоря, банки не спешат навстречу предприятию, имеющему обязательства по ранее взятым кредитам (по данным наших коллег из Политсибру, на 1 января с.г. обязательства «Индустриального» по займам составляли 745 млн руб., — ред.). На что в такой ситуации рассчитывали разработчики миллиардного проекта модернизации, остаётся только гадать.
Профиль — неизменен
Но, считает собственник, если предприятие «замрёт в развитии» или будет перестраиваться слишком медленно — в то время как во многих регионах активно строятся современные теплицы — его продукция просто станет неконкурентоспособной.
— А приватизация позволит сохранить в регионе крупное промышленное предприятие, привлечь инвестиции для его развития и пополнить краевой бюджет, — объясняет Сорокина. При этом она заверила депутатов, что приватизация не предполагает перепрофилирования, реорганизации и сокращения штатов предприятия (более семисот человек, — ред.). «Меняется только собственник», — подчеркнула министр.
За какую сумму регион готов отдать весь пакет АО, пока не ясно (есть информация, что стоимость тепличного имущества будто бы оценивается в 1,4 млрд рублей, — ред.). Подготовка продажи любого «казённого» имущества процесс не скорый. И, естественно, о сроках проведения аукциона говорить тоже преждевременно.
К слову
В целом в прогнозный план приватизации краевого имущества на 2018-2020 годы включено более ста сорока объектов. В текущем году планируется провести аукцион по продаже 25 комплексных объектов, которые включают 42 здания и два воздушных судна.
— Большая часть объектов недвижимости высвобождена в результате реорганизации учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты, — пояснила Сорокина. — Практически все они находятся в сельской местности. С учётом ликвидности планируемый доход от их продажи порядка 32 миллионов.
Ещё порядка 40 миллионов власти рассчитывают выручить от продажи своей доли акций в двух компаниях.
В первом квартале года было проведено десять аукционов на 21 лот. Покупатели нашлись на 10 объектов, доход бюджета оставил около пяти миллионов рублей.
А в прошлом году Минимуществу удалось реализовать 82 объекта недвижимости и 22 земельных участка. От приватизации краевого госимущества в бюджет региона поступило более 108 миллионов рублей.