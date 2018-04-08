Что ждёт «Индустриальный»? Тепличному комплексу нужны инвестиции

Не рассчитали возможности?

В минувшую среду на «Правительственном часе» в Парламентском центре министр имущественных отношений Алтайского края Людмила Сорокина объяснила депутатам, с чем связано это решение.

В 2017 году на «Индустриальном», работающем более четверти века, была начата серьёзная модернизация с целью увеличения объёмов выращиваемой продукции. Сейчас в теплицах и на десятках гектаров открытого грунта предприятия собирается более 10 тысяч тонн овощей ежегодно, которые оптом и в розницу в основном продаются в крае и в ближайших регионах Сибири.

Инвестпроектом предусмотрено устройство электроподсвечивания существующих теплиц, строительство на 4-х гектарах новых высокотехнологических теплиц, а также системы электроснабжения с увеличением мощности. Его общая стоимость — чуть более миллиарда рублей.

В ноябре был завершён первый этап модернизации, на который потрачено около 150 млн рублей. А дальше у тепличного комплекса возникли трудности по привлечению кредитных средств для продолжения проекта. Проще говоря, банки не спешат навстречу предприятию, имеющему обязательства по ранее взятым кредитам (по данным наших коллег из Политсибру , на 1 января с.г. обязательства «Индустриального» по займам составляли 745 млн руб., — ред.). На что в такой ситуации рассчитывали разработчики миллиардного проекта модернизации, остаётся только гадать.

Профиль — неизменен

Но, считает собственник, если предприятие «замрёт в развитии» или будет перестраиваться слишком медленно — в то время как во многих регионах активно строятся современные теплицы — его продукция просто станет неконкурентоспособной.

— А приватизация позволит сохранить в регионе крупное промышленное предприятие, привлечь инвестиции для его развития и пополнить краевой бюджет, — объясняет Сорокина. При этом она заверила депутатов, что приватизация не предполагает перепрофилирования, реорганизации и сокращения штатов предприятия (более семисот человек, — ред.). «Меняется только собственник», — подчеркнула министр.

За какую сумму регион готов отдать весь пакет АО, пока не ясно (есть информация, что стоимость тепличного имущества будто бы оценивается в 1,4 млрд рублей, — ред.). Подготовка продажи любого «казённого» имущества процесс не скорый. И, естественно, о сроках проведения аукциона говорить тоже преждевременно.

К слову

В целом в прогнозный план приватизации краевого имущества на 2018-2020 годы включено более ста сорока объектов. В текущем году планируется провести аукцион по продаже 25 комплексных объектов, которые включают 42 здания и два воздушных судна.

— Большая часть объектов недвижимости высвобождена в результате реорганизации учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты, — пояснила Сорокина. — Практически все они находятся в сельской местности. С учётом ликвидности планируемый доход от их продажи порядка 32 миллионов.

Ещё порядка 40 миллионов власти рассчитывают выручить от продажи своей доли акций в двух компаниях.

В первом квартале года было проведено десять аукционов на 21 лот. Покупатели нашлись на 10 объектов, доход бюджета оставил около пяти миллионов рублей.

А в прошлом году Минимуществу удалось реализовать 82 объекта недвижимости и 22 земельных участка. От приватизации краевого госимущества в бюджет региона поступило более 108 миллионов рублей.