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Доходы крымского бюджета в этом году выросли на миллиард рублей — Минфин
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Доходы крымского бюджета в этом году выросли на миллиард рублей — Минфин 

РИА Новости Крым 17 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. За первый квартал текущего года поступления в бюджет Республики Крым выросли на 1,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили — 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов РК.
Большая часть поступлений — налоги физических лиц. Их сумма составила 3,4 миллиарда рублей или 43,2%. По сравнению с прошлогодними показателями эта сумма увеличилась почти на 494 миллиона рублей.
"Рост поступлений мы связываем с повышением заработной платы в связи с увеличением показателя МРОТ, созданием новых рабочих мест, а также постановкой на налоговый учет и привлечению к уплате налога на территории Республики Крым обособленных подразделений, головные предприятия которых расположены в других субъектах Российской Федерации", — цитирует пресс-служба главу ведомства Ирину Кивико.
По системе упрощенной системы налогооблажения за этот период в бюджет Крыма поступило более 521 млн руб, что на 141,1 млн руб больше, чем в прошлом году.
"Увеличение поступлений обусловлено ростом числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, избравших данную систему налогообложения. Так, если на 1 апреля 2017 года число зарегистрированных субъектов составляло 59,9 тысяч, то на 1 апреля текущего года — 66,2 тысячи", — пояснила профильный министр.
Кроме того, в бюджет Республики поступил 1,6 миллиардов рублей налога на прибыль организаций, миллиард акцизного сбора, полмиллиарда налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, почти 400 миллионов рублей налога на имущество организаций, 45 миллионов транспортного налога и 194 миллиона рублей доходов от использования имущества РК.
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