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«Юго-Восточной магистрали» предоставили 31,6 млрд рублей кредита на строительство ЦКАД-4
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«Юго-Восточной магистрали» предоставили 31,6 млрд рублей кредита на строительство ЦКАД-4 

Rambler News Service 51 минуту назад
Фото: РИА Недвижимость
Синдикат банков, сформированный из Сбербанка, Газпромбанка и Евразийского банка развития (ЕАБР) предоставит компании «Юго-Восточная магистраль» (ЮВМ) 31 млрд рублей на срок 15 лет для строительства и эксплуатации четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), говорит в сообщении Сбербанка.
Проект по строительству и эксплуатации платного участка автодороги в Московской области реализуется в рамках концессионного соглашения между компанией «ЮВМ» и госкомпанией «Автодор», заключенного в июне 2017 года. Начало строительства автомобильной дороги запланировано на апрель 2018 года.
Финансовым консультантом концессионера (ЮВМ) выступает инвестиционное бюро «Финист», юридические консультанты — международные юридические фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer и Herbert Smith Freehills.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Автобан» и турецкая строительная компания Makyol договорились о формировании консорциума в рамках специальной проектной компании «Юго-Восточная магистраль», осуществляющей функции концессионера по проекту «Финансирование, строительство и эксплуатация на платной основе ЦКАД, пусковой комплекс (этап строительства) N4.
Makyol будет принадлежать 33,33% долей компании. „Автобан“ планирует довести свой пакет до 33,34% долей компании, РФПИ планирует оставить 33,33% долей компании. Стоимость строительства по концессионному соглашению составляет 85,4 млрд рублей, в том числе финансирование концедента в размере 49,7 млрд рублей (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 млрд рублей (42%).
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