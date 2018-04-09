«Юго-Восточной магистрали» предоставили 31,6 млрд рублей кредита на строительство ЦКАД-4

Газпромбанка и Синдикат банков, сформированный из Сбербанка Евразийского банка развития (ЕАБР) предоставит компании «Юго-Восточная магистраль» (ЮВМ) 31 млрд рублей на срок 15 лет для строительства и эксплуатации четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), говорит в сообщении Сбербанка.

Проект по строительству и эксплуатации платного участка автодороги в Московской области реализуется в рамках концессионного соглашения между компанией «ЮВМ» и госкомпанией «Автодор», заключенного в июне 2017 года. Начало строительства автомобильной дороги запланировано на апрель 2018 года.

Финансовым консультантом концессионера (ЮВМ) выступает инвестиционное бюро «Финист», юридические консультанты — международные юридические фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer и Herbert Smith Freehills.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Автобан» и турецкая строительная компания Makyol договорились о формировании консорциума в рамках специальной проектной компании «Юго-Восточная магистраль», осуществляющей функции концессионера по проекту «Финансирование, строительство и эксплуатация на платной основе ЦКАД, пусковой комплекс (этап строительства) N4.

Makyol будет принадлежать 33,33% долей компании. „Автобан“ планирует довести свой пакет до 33,34% долей компании, РФПИ планирует оставить 33,33% долей компании. Стоимость строительства по концессионному соглашению составляет 85,4 млрд рублей, в том числе финансирование концедента в размере 49,7 млрд рублей (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 млрд рублей (42%).