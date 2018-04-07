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Компания ArcelorMittal хочет продать свой комбинат в чешском городе Острава — СМИ
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Компания ArcelorMittal хочет продать свой комбинат в чешском городе Острава — СМИ 

Прайм 2 часа назад
ПРАГА, 7 апр /ПРАЙМ/. Крупнейший в мире сталепроизводитель, компания ArcelorMittal Ostrava намерена продать принадлежащий ей металлургический комбинат в городе Острава на северо-востоке Чехии, на котором заняты около 7 тысяч человек, сообщил в субботу пражский портал Seznam со ссылкой на источники в компании и в республиканском минпромторге.
Представители компании провели переговоры о продаже комбината в Остраве с руководством чешского минпромторга. Вместо остравского предприятия ArcelorMittal хочет приобрести комбинат Ilva в итальянском городе Таранто. Данный комбинат считается крупнейшим в своей отрасли в Западной Европе.
На заводе ArcelorMittal в Остраве в настоящее время работает около 7 тысяч человек. Ежегодно здесь выплавляется более 2 миллионов тонн стали, предназначенной, прежде всего, для строительства и машиностроения. Изделия комбината экспортируются более чем в 40 стран. Чистая прибыль остравского предприятия в 2016 году, согласно данным портала Seznam, составила 1,3 миллиарда крон (около 69 миллионов долларов).
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