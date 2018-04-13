Кредитование в Китае в марте выросло слабее прогноза

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Объем нового банковского кредитования в Китае в национальной валюте в марте составил 1,12 трлн юаней ($178,23 млрд), превысив показатель предыдущего месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные Народного банка Китая.

Фото: EPA/MARK

Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что объем нового банковского кредитования составит 1,2 трлн юаней по сравнению с 839,3 млрд юаней в феврале.

В январе банки Китая выдали новые кредиты на рекордную сумму 2,9 трлн юаней. После этого регуляторы усилили давление на банки, чтобы сдержать кредитование, сообщило в феврале издание Caixin со ссылкой на источники в банковских кругах.

Долгосрочные кредиты домохозяйствам, в основном ипотечные, в марте выросли до 377 млрд юаней с 322 млрд юаней в феврале.

Общий объем новых кредитов домохозяйствам составил 580 млрд юаней — это 52% от общего объема новых кредитов, выданных в марте. В феврале их доля составляла 33%.

Агрегат денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в марте вырос на 8,2% в годовом выражении. Экономисты ожидали увеличения показателя на 8,9% после роста на 8,8% в феврале.

В целом объем выданных кредитов в юанях вырос на 12,8% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали увеличение на 12,9%.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, размещение акций и облигаций) в Китае в марте составил 1,33 трлн юаней по сравнению с 1,17 трлн юаней месяцем ранее.

Власти Китая стремятся поддерживать устойчивый экономический рост, сдерживая при этом долговые риски.

Как сообщали «Вести. Экономика», в 2017 году китайские банки выдали рекордный объем новых кредитов — 13,53 трлн юаней. Это на 7% больше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году.