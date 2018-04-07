Беспилотная буровая заработает подо льдами Арктики 

Автономную подводную буровую и сейсморазведчик создадут в России для освоения арктического шельфа.
Аппараты предназначены для поиска и добычи полезных ископаемых подо льдом арктических морей в любых погодных условиях. Об этом, со ссылкой на руководителя проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктора Литвиненко, сообщило ИА ТАСС.
По словам собеседника, компания «Нефтегазавтоматика», входящая в «Ростех», может заняться развитием беспилотных буровых станций и других подводных комплексов из проекта «Айсберг». Потребуются десятки миллиардов рублей и годы напряженной работы, чтобы наладить серийное производство такого оборудования.
В перспективе проект «Айсберг» планируется финансировать через государственную программу развития арктической зоны.
— Представители «Внешэкономбанка» заинтересовались проектом, — цитирует руководителя проектной группы ФПИ информагентство. — Роснефть и Газпром выразили желание работать с уже готовым изделием бурового комплекса и энергетического модуля. Эти установки могут стоить несколько миллиардов рублей, но вкладываться в них выгодно. К тому же, аналогов такого оборудования на сегодня нет. Можно работать на шельфе с меньшими рисками и главное — непрерывно, в любых климатических условиях.
Разработки проекта «Айсберг» проходят финансовую приемку, после которой обладатель прав на нее — компания Росатом — сможет осуществить планы.