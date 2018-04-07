Прогноз: рубль оспорит нисходящий тренд

Москва, 7 апреля — «Вести. Экономика» Ссылаясь на возможное снижение нефтяных цен и аппетитов к риску, в том числе из-за внешнеполитической эскалации, ряд аналитиков диагностировали тренд на ослабление рубля. Впрочем, другие эксперты ожидают его укрепления и обратной динамики у названных факторов. Эскалация волатильности На фоне волатильных нефтяных цен, в течение недели опускавшихся до $66 за баррель Brent, но затем вновь поднявшихся к отметке в $68, и внешнеполитических рисков, в том числе, связанных с ∎делом Скрипаля∎, а также нового увеличения объемов валютных покупок Минфином РФ, рубль продемонстрировал достаточно сдержанную динамику колебаний. В пятницу к 16:27 мск на Московской бирже российская валюта в паре с долларом расчетами «завтра» регистрировалась на отметке в 57,79 (близкой к уровням недельной давности), при фьючерсах на нефть Brent $68,36 за баррель. И далее на горизонте недели аналитик ∎Открытие Брокер∎ Тимур Нигматуллин рассчитывает на торговый диапазон по паре доллар/рубль в пределах 57,2-58 руб. При этом в течение месяца ожидается умеренное ослабление национальной валюты до 57 -58,5 руб. /$, с вероятным ее снижением во втором квартале — в диапазоне 57-60 руб. /$. ∎Хотя к концу года нами, напротив, прогнозируется умеренное укрепление российской валюты — до 56,5-57,7 руб. /$∎, — уточнил Нигматуллин.

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США стремительно захватывают рынок нефти Трамп — предвестник хаоса в мировой торговле Ирак одобрил увеличение мощностей по добыче нефти О сходных ожиданиях на следующую неделю (58.00-58.20 руб. /$) и конец апреля (58.50-59 /$) сообщил и директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов. Однако, по итогам 2018 г. он, наоборот, допустил превышение планки в 60 руб. /$., подчеркнув ее зависимость от цен на нефть. ∎Мы отвергаем идею отмены привязки рубля к нефти, так как о ней хорошо говорить, когда нефть растет. Тогда как ее снижение к отметке в $50 за баррель может радикально отразиться на ожиданиях и поднять курс до значений, о которых сейчас никто не помышляет∎, — констатировал аналитик. Хотя, по его словам, диапазонная торговля в районе $60 за баррель поддержит рубль на плаву. Тимур Нигматуллин также увязал основной негатив для рубля со снижением нефтяных котировок — в условиях рисков для экономического роста, обусловленных торговыми войнами между крупнейшими мировыми экономиками, и локального дисбаланса спроса/предложения. Существенное отрицательное влияние на курс рубля также будет оказывать геополитика (и так называемое ∎дело Скрипаля∎) и интервенции Минфина. Тем не менее, высокие реальные ставки ЦБ РФ и тенденция снижения ключевой ставки способны, в значительной мере, компенсировать соответствующий негатив — на фоне сохранения притока капитала в облигации. В частности, во II квартале ожидается очередное обновление исторических максимумов индексом чистых цен ОФЗ RGBI, рассказал Нигматуллин. Эскалация аппетитов Относительно высокая и привлекательная (в сравнении со ставками в США и Европе) ключевая ставка Банка России, которая останется таковой, по крайней мере, в ближайший год, дополнительно поддержит рубль, подтвердил начальник аналитического отдела ∎ВТБ Форекс∎ Алексей Михеев. При этом, по его определению, цены на нефть, сохраняющиеся на текущих высоких уровнях, тоже способны оказать поддержку российской валюте. При том, что на данный момент рубль в недостаточной степени отыграл рост цен на нефть, произошедший в этом году. Цена нефти в рублях находится на уровне 3900, то есть намного выше значений последних лет (условно нормой можно назвать отметку 3300). И пока нефтяные цены поддерживаются ожиданиями продолжения соглашения ОПЕК+ по сокращению производства нефти, а также рисками выхода США из соглашения по иранской ядерной программе, подразумевающего возобновление американских санкций против Тегерана и сокращение рынка сбыта для иранской нефти. Но наибольшее значение для курса рубля и цен активов, оцениваемых в долларах, пояснил Михеев, имеют глобальные аппетиты к риску. В целом, все рынки и все активы, будь то сырье, акции и валюты, вышли к 2-летним максимумам к концу 2017 г., и то же самое верно в отношении индикаторов деловых настроений в США и Европе. Хотя из-за опасений по поводу торговых войн наметилось определенное сокращение оптимизма: так, американские фондовые рынки ощутимо скорректировались за февраль и март. ∎Но очевидно, противостояние США и Китая в торговой сфере не пойдет по жесткому сценарию, и далее рынки восстановятся. Пока в Соединенных Штатах и Европе наблюдается сильный экономический рост. И мы ожидаем, что в ближайшие месяцы аппетиты к риску возобновят рост∎, — детализировал аналитик свой, более оптимистичный для рубля, сценарий. По его оценке, уже в ближайший месяц пара доллар-рубль имеет шансы вернуться в диапазон 56-57. Этому, в частности, могут поспособствовать изменения в динамике доллара, индекс которого стоит в диапазоне уже 2.5 месяца, подходя к верхней границе. Очевидно, вскоре начнется отскок вниз от верхней границы по индексу доллара — и его ослабление поддержит рубль, указал начальник аналитического отдела ∎ВТБ Форекс∎. Тогда как Михаил Алтынов, ссылаясь на те же самые внешние факторы — цены на нефть и отношение к риску на мировом рынке — нарисовал негативную картину для рубля, рискующего остаться под давлением, как на следующей неделе, так, возможно, и до конца месяца. ∎Советуем следить за индексами мусорных облигаций, динамикой валют-одноклассников и индексом S&P500. В последние месяцы именно движения S&P500 служили предвестником волнений на рынке развивающихся валют и облигаций: многие его сейчас рассматривают как универсальный агрегированный индикатор рисковых настроений. Продолжение снижения индекса и закрепление на низких уровнях — плохой сигнал для рубля и российского рынка в целом∎, — предупредил директор по инвестициям ИК «Питер Траст». Внутренние же факторы, определил он, оказывают на рубль гораздо меньшее влияние. При этом увеличение объема покупок валюты Минфином РФ повлияло на замедление темпов укрепления рубля, курс которого, однако, начинает двигаться намного бодрее именно в случае обострения внешних проблем. Напомним, с 6 апреля Министерство финансов России запланировало увеличить в 1,25 раза объем покупки валюты на внутреннем рынке — до 240,7 млрд руб., против 192,5 млрд руб. месяцем ранее. При этом ежедневные закупки валюты составят 11,5 млрд руб. Тогда как в марте финансовое ведомство сократило покупку валюты в 1,5 раза — до 192,5 млрд руб. в месяц и 9,6 млрд в день. Как заметил, в этой связи, Алексей Михеев, покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила лишь частично (но не полностью) нивелируют влияние увеличения поступления валютной выручки экспортеров на рублевый рынок, вследствие повышения цен на нефть. Причем, призванные сократить зависимость курса рубля от цен на нефть, сами эти покупки представляются лишь производными от внешнего фактора (все тех же цен на нефть) и не имеют самостоятельного значения, заключил аналитик. Эскалация возмездия Между тем, давление на нефтяные цены усиливается из-за эскалации конфликта в сфере торговли между США и Китаем. Накануне главный экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу обнадежил инвесторов, заявив, что Вашингтон, скорее, находится в процесс ∎переговоров∎ с Китаем, нежели в состоянии торговой войны. Однако, уже в пятницу Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на $100 млрд — в ответ на ∎несправедливое возмездие∎ Пекина на предыдущие американские пошлины. Ранее на обнародованный Вашингтоном список из 1333 импортируемых китайских товаров, которые предполагается обложить 25%-ми пошлинами на сумму в $50 млрд, Госсовет КНР отреагировал аналогичным перечнем на 106 американских товаров, могущих подпасть под такие же тврифы, на те же $50 млрд Подобные меры, как известно, грозят экономическому росту, что, в свою очередь, чревато снижением спроса на нефть. Примечательно, что в эту ∎пятницу возмездия∎ и американский Минфин объявил о новых санкциях против России, включив в санкционный перечень 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Причем, наряду с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой Росгвардии Виктором Золотовым, скажем, в него попали и бизнесмены, вроде, Олега Дерипаски, Сулеймана Керимова, Кирилла Шамалова и Виктора Вексельберга. И как разъяснялось, эти санкции не обусловлены какими-либо конкретными действиями, а являются ответом Вашингтона на «дестабилизирующее поведение РФ». Таким образом, суждение ряда экспертов о том, что предыдущие негативные жесты Вашингтона в отношении России были инспирированы ∎уходящими отставниками∎ из Госдепа США и далее со сменой тамошнего главы можно рассчитывать на некоторое потепление в двусторонних отношениях — при достаточно позитивном настрое самого Трампа — похоже, не оправдываются. Да, они и не могли оправдаться, поскольку Дональд Трамп в отношениях с Москвой и далее намерен действовать, исходя из собственного понимания американских ин6тересов, а также с оглядкой на антироссийски настроенный Конгресс, подчеркнул научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын. По его определению, с учетом последних кадровых изменений в американской администрации, тем более, пока не приходится рассчитывать на улучшение на американском направлении. Изначально предполагалось, что новые санкции будут носить персональный характер и, вряд ли, окажут существенное влияние на курс рубля, оговорил Михаил Алтынов При том, добавил он, что в связи с «делом Скрипаля» (связанным с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери) вновь стала озвучиваться идея о введении ограничений на операции с российским госдолгом. Но из-за отсутствия конкретики и наличия технических сложностей в реализации сегодня подобные идеи достаточно равнодушно воспринимаются рынком. Наталья Приходко