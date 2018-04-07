Правительство выделило 7 млрд рублей на создание плавучей обсерватории

Правительство выделило порядка 7 млрд рублей на создание плавучей обсерватории для мониторинга природной среды «Северный полюс».

"Для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана государственной программой «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» предусмотрено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» — плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Срок ввода платформы в эксплуатацию — 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018–2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6 млрд 966,6 млн рублей", — говорится в сообщении кабмина.