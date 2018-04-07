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На создание плавучей обсерватории «Северный полюс» выделено 7 млрд рублей
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На создание плавучей обсерватории «Северный полюс» выделено 7 млрд рублей 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Правительство выделило почти 7 миллиардов рублей на создание плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды «Северный полюс». Постановление об этом опубликовано сегодня на сайте правительства.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, для дальнейшего изучения арктической зоны в высоких широтах Северного Ледовитого океана планируется строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Причем сроки обозначены довольно жесткие — ожидается, что платформа будет введена в эксплуатацию уже через два года — в 2020 году.
По госпрограмме, полный объем бюджетных затрат на реализацию этого проекта (начиная от проектирования до строительства) составит 6966,6 миллиарда рублей. Из них 363 миллиона будут потрачены в этом году, 4325,6 миллиарда — в будущем и 2278 миллиарда рублей — в 2020 году.
Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО «Адмиралтейские верфи».
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