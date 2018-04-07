Ещё
Credit Suisse ожидает роста российского рынка акций в ближайшие 12 месяцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Credit Suisse ожидает роста российского рынка акций в ближайшие 12 месяцев 

РИА Новости 16 минут назад
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский рынок акций вырастет на 9-10% в течение следующих 12 месяцев, считает руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.
"С точки зрения инвестиций в облигации кредитное качество России хорошее, фундаментальные факторы, такие как уровень долга позитивны. Он очень низкий по сравнению с развивающимися рынками и, что более важно, более низкий и по сравнению с развитыми — это привлекательный момент для инвесторов в облигации. Что касается профицита текущего счета, конечно, раньше он был больше, но и сейчас это все еще профицит. Все эти факторы говорят «за» инвестирование в бумаги с фиксированной доходностью", — сказала она в интервью РИА Новости.
"Если мы посмотрим на акции, то этот рынок более волатильный, этот класс активов больше подвержен колебаниям рубля. Когда рубль слабый, экспорт идет хорошо, что автоматически компенсирует ситуацию с акциями. Мы думаем, что российский рынок акций вырастет на 9-10% в течение следующих 12 месяцев. Таким образом, в России есть ряд интересных аспектов, которые мы рекомендуем учитывать как инвесторам в акции, так и в облигации", — уверена она.
Она также отметила, что в прошлом году процентные ставки на мировых рынках капитала снижались до крайне низких значений. «Инвесторы в этой ситуации искали источник прибыли. Благодаря этому Россия, как и ряд других развивающихся экономик, например из Латинской Америки, выглядела очень привлекательно — они представляли хорошую доходность именно в тот момент, когда ее нигде не было. Это объясняет возобновление интереса инвесторов», — рассказала Хехлер-Фейдэрб.
РИА Новости: последние новости
Назван самый богатый человек Европы Эксперт считает, что ЕС не будет вводить санкции против "Газпрома" СМИ рассказали о "тайном бизнесе" Виталия Кличко за границей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»342
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР93
«Малышева, наверное, сошла с ума»123
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд136
ЕС определился по «Северному потоку-2»232
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение