Credit Suisse ожидает роста российского рынка акций в ближайшие 12 месяцев

МОСКВА , 7 апр — РИА Новости . Российский рынок акций вырастет на 9-10% в течение следующих 12 месяцев, считает руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб.

"С точки зрения инвестиций в облигации кредитное качество России хорошее, фундаментальные факторы, такие как уровень долга позитивны. Он очень низкий по сравнению с развивающимися рынками и, что более важно, более низкий и по сравнению с развитыми — это привлекательный момент для инвесторов в облигации. Что касается профицита текущего счета, конечно, раньше он был больше, но и сейчас это все еще профицит. Все эти факторы говорят «за» инвестирование в бумаги с фиксированной доходностью", — сказала она в интервью РИА Новости.

"Если мы посмотрим на акции, то этот рынок более волатильный, этот класс активов больше подвержен колебаниям рубля. Когда рубль слабый, экспорт идет хорошо, что автоматически компенсирует ситуацию с акциями. Мы думаем, что российский рынок акций вырастет на 9-10% в течение следующих 12 месяцев. Таким образом, в России есть ряд интересных аспектов, которые мы рекомендуем учитывать как инвесторам в акции, так и в облигации", — уверена она.

Она также отметила, что в прошлом году процентные ставки на мировых рынках капитала снижались до крайне низких значений. «Инвесторы в этой ситуации искали источник прибыли. Благодаря этому Россия, как и ряд других развивающихся экономик, например из Латинской Америки, выглядела очень привлекательно — они представляли хорошую доходность именно в тот момент, когда ее нигде не было. Это объясняет возобновление интереса инвесторов», — рассказала Хехлер-Фейдэрб.