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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Центробанк России объявил официальные курсы валют на 13 апреля: курс доллара снижен на 2 рубля — до 62,0659 рубля, а курс евро понизился на 2,53 рубля — до 76,7569 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась по сравнению с показателем на 12 апреля на 2,24 рубля, составив 68,6769 рубля, сообщается на сайте регулятора.
При открытии сегодняшних торгов на Московской бирже курс рубля немного снизился по отношению к уровню закрытия торгов 11 апреля, однако затем российская валюта начала укрепляться. Росту курса рубля способствует дорогая нефть, котировки которой выросли до годовых максимумов — за баррель марки Brent дают 72,18 доллара.
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