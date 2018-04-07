На «Северный полюс» Россия потратит 7 млрд рублей

На проектирование и строительство плавучей обсерватории «Северный полюс» потратят 6,966 млрд рублей. Постановление за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, в этом году объем бюджетных ассигнований составит 363 миллиона, в 2019-м — 4,325 млрд рублей, в 2020-м — 2,278 млрд

Согласно пояснительным справкам, ледостойкая самодвижущаяся платформа необходима государству для продолжения и развития мониторинга природной среды в высоких широтах Северного Ледовитого океана, а также для расширение арктических научных исследований, закрепления российского присутствия в Арктике и позиций России «как мирового лидера полярной науки».

Плавучую обсерваторию планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Ее строительством будет заниматься АО «Адмиралтейские верфи»

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM