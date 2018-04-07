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На «Северный полюс» Россия потратит 7 млрд рублей
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Белоруссия "отделилась" от России

На «Северный полюс» Россия потратит 7 млрд рублей 

Мир24 25 минут назад
Фото: Русская Весна
На проектирование и строительство плавучей обсерватории «Северный полюс» потратят 6,966 млрд рублей. Постановление за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.
Согласно документу, в этом году объем бюджетных ассигнований составит 363 миллиона, в 2019-м — 4,325 млрд рублей, в 2020-м — 2,278 млрд
Согласно пояснительным справкам, ледостойкая самодвижущаяся платформа необходима государству для продолжения и развития мониторинга природной среды в высоких широтах Северного Ледовитого океана, а также для расширение арктических научных исследований, закрепления российского присутствия в Арктике и позиций России «как мирового лидера полярной науки».
Плавучую обсерваторию планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Ее строительством будет заниматься АО «Адмиралтейские верфи».
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