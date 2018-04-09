Бюджет благоустройства городской среды в России превысил 55 млрд рублей в 2017 году

Бюджет благоустройства городской среды в России превысил 55 млрд рублей в прошлом году, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на пресс-конференции. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В 2017-м планировалось потратить более 42 млрд рублей, в том числе средства из федерального бюджета и региональные средства.

«Общий бюджет составил 56,5 млрд рублей», — отметил министр.

По его словам, в 2018 году на благоустройство направлено 30 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковным городам-юбилярам выделят дополнительные средства на благоустройство.