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Бюджет благоустройства городской среды в России превысил 55 млрд рублей в 2017 году
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Бюджет благоустройства городской среды в России превысил 55 млрд рублей в 2017 году 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Русская Весна
Бюджет благоустройства городской среды в России превысил 55 млрд рублей в прошлом году, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на пресс-конференции. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В 2017-м планировалось потратить более 42 млрд рублей, в том числе средства из федерального бюджета и региональные средства.
«Общий бюджет составил 56,5 млрд рублей», — отметил министр.
По его словам, в 2018 году на благоустройство направлено 30 млрд рублей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковным городам-юбилярам выделят дополнительные средства на благоустройство.
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