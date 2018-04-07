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В Татарстане продавцы бензина просят поднять цены на 4 рубля, потому что работают в убыток
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В Татарстане продавцы бензина просят поднять цены на 4 рубля, потому что работают в убыток 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Татарстанские предприятия, торгующие бензином и дизтопливом, обратились к председателю региональной рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты с просьбой повысить в республике цены на топливо. В письме, которое продавцы отослали в адрес госструктуры, говорится, что справедливая цена должна быть выше, причем сразу на 2-4 рубля за литр. Иначе компании работают себе в убыток.
«На сегодняшний день необходимы следующие розничные цены на нефтепродукты: «Премиум» АИ-95 — 42,50 руб. /литр; «Регуляр» АИ-92 — 41 руб. /литр; «Нормаль» АИ-80 — 38,50 руб. /литр; дизельное межсезонное топливо — 42,50 руб. /литр», — считает ассоциация.
По данным Татарстанстата на 2 апреля 2018 года, средние цены на бензин в Казани ниже так популярный АИ-92 в среднем стоит 37,40 рублей а дизтопливо — 39,88 рублей.
Например, согласно данным за март текущего года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин ИА-92 ПАО «Башнефть» вырос на 5,5 тыс. рублей за тонну, написал автор письма глава АПН РТ Ирек Сулейманов. Отраслевой союз говорит, что такой рост снижает торговую наценку, в результате чего торговать нефтепродуктами в розницу в Татарстане приходится себе в убыток.
В Управлении рационального использования ТЭР Татарстана сообщили, что никакой конкретной информации, насколько поднимутся цены на топливо и когда именно, пока нет. Вопрос рассмотрят на заседании рабочей группы, однако дата его пока неизвестна.
Ранее "Федерал Пресс" сообщало, что с начала апреля независимые трейдеры стали жаловаться на резкий рост цен на бензин.
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