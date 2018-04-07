В Татарстане продавцы бензина просят поднять цены на 4 рубля, потому что работают в убыток

Татарстанские предприятия, торгующие бензином и дизтопливом, обратились к председателю региональной рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты с просьбой повысить в республике цены на топливо. В письме, которое продавцы отослали в адрес госструктуры, говорится, что справедливая цена должна быть выше, причем сразу на 2-4 рубля за литр. Иначе компании работают себе в убыток.

«На сегодняшний день необходимы следующие розничные цены на нефтепродукты: «Премиум» АИ-95 — 42,50 руб. /литр; «Регуляр» АИ-92 — 41 руб. /литр; «Нормаль» АИ-80 — 38,50 руб. /литр; дизельное межсезонное топливо — 42,50 руб. /литр», — считает ассоциация.

По данным Татарстанстата на 2 апреля 2018 года, средние цены на бензин в Казани ниже так популярный АИ-92 в среднем стоит 37,40 рублей а дизтопливо — 39,88 рублей.

В Управлении рационального использования ТЭР Татарстана сообщили, что никакой конкретной информации, насколько поднимутся цены на топливо и когда именно, пока нет. Вопрос рассмотрят на заседании рабочей группы, однако дата его пока неизвестна.