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Орловская область берет в кредит 2 млрд рублей
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Орловская область берет в кредит 2 млрд рублей 

РИА 57 58 минут назад
Фото: РИА 57
Стартовал электронный аукцион среди банков, которые готовы оказать услуги по предоставлению ресурсов правительству Орловской области на погашение долговых обязательств.
Предполагается возобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 2 млрд рублей на срок до 365 дней. Ставка — 8,25%. Победителем будет признан тот, кто предложит наиболее выгодные условия. Заявки на участие в аукционе принимают до 25 апреля, процедура по выбору победителя пройдет 28 апреля.
Отметим, на 1 марта 2018 года госдолг Орловской области составляет 18,34 млрд рублей, из них 5 млрд — государственные ценные бумаги, 4,37 — коммерческие кредиты, 8,96 — бюджетные кредиты.
Сообщение Орловская область берет в кредит 2 млрд рублей появились сначала на РИА 57.
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