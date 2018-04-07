Орловская область берет в кредит 2 млрд рублей

Стартовал электронный аукцион среди банков, которые готовы оказать услуги по предоставлению ресурсов правительству Орловской области на погашение долговых обязательств.

Предполагается возобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 2 млрд рублей на срок до 365 дней. Ставка — 8,25%. Победителем будет признан тот, кто предложит наиболее выгодные условия. Заявки на участие в аукционе принимают до 25 апреля, процедура по выбору победителя пройдет 28 апреля.

Отметим, на 1 марта 2018 года госдолг Орловской области составляет 18,34 млрд рублей, из них 5 млрд — государственные ценные бумаги, 4,37 — коммерческие кредиты, 8,96 — бюджетные кредиты.