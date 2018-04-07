Еврокомиссия одобрила СП «Роснефти» и General Electric

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия компаниями «Роснефть» General Electric . СП будет развивать в России промышленный интернет и внедрять передовые цифровые решения на объектах «Роснефти» и в российской нефтегазовой отрасли. Об этом говорится в заявлении ЕК.

«Еврокомиссия одобрила создание предприятия в России, находящегося в совместной собственности американской компании General Electric и российской «Роснефти», действующей через свое дочернее предприятие «Сибинтек». Еврокомиссия пришла к выводу, что создание данного совместного предприятия не вызывает озабоченности с точки зрения европейского законодательства по конкуренции, поскольку это СП практически не будет вести деятельности в Европейской экономической зоне», — говорится в заявлении.

Деятельность совместного предприятия будет направлена на развитие использования цифровых технологий в производственной деятельности «Роснефти».