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Еврокомиссия одобрила СП «Роснефти» и General Electric
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Еврокомиссия одобрила СП «Роснефти» и General Electric 

BFM.RU 1 час назад
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия компаниями «Роснефть» и General Electric. СП будет развивать в России промышленный интернет и внедрять передовые цифровые решения на объектах «Роснефти» и в российской нефтегазовой отрасли. Об этом говорится в заявлении ЕК.
«Еврокомиссия одобрила создание предприятия в России, находящегося в совместной собственности американской компании General Electric и российской «Роснефти», действующей через свое дочернее предприятие «Сибинтек». Еврокомиссия пришла к выводу, что создание данного совместного предприятия не вызывает озабоченности с точки зрения европейского законодательства по конкуренции, поскольку это СП практически не будет вести деятельности в Европейской экономической зоне», — говорится в заявлении.
Деятельность совместного предприятия будет направлена на развитие использования цифровых технологий в производственной деятельности «Роснефти».
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