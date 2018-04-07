Правительство выделит 7 млрд рублей на строительство самодвижущейся платформы «Северный полюс» 

Правительство РФ выделит 6,9 млрд рублей на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», которая будет использоваться для исследований и мониторинга природной среды. Об этом сообщает РИА Новости.
«Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018–2020 годах в проектирование и строительство платформы. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО «Адмиралтейские верфи», — говорится в сообщении кабмина.
Срок ввода платформы в эксплуатацию — 2020 год.