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Правительство выделит 7 млрд рублей на строительство самодвижущейся платформы «Северный полюс»
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Правительство выделит 7 млрд рублей на строительство самодвижущейся платформы «Северный полюс» 

BFM.RU 13 минут назад
Фото: Северпост
Правительство РФ выделит 6,9 млрд рублей на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», которая будет использоваться для исследований и мониторинга природной среды. Об этом сообщает РИА Новости.
«Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018–2020 годах в проектирование и строительство платформы. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО «Адмиралтейские верфи», — говорится в сообщении кабмина.
Срок ввода платформы в эксплуатацию — 2020 год.
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