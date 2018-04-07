Ещё
На строительство платформы «Северный полюс» выделят почти 7 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На строительство платформы «Северный полюс» выделят почти 7 млрд рублей 

РИА Новости 6 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительство РФ выделит почти семь миллиардов рублей на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.
"Срок ввода платформы в эксплуатацию — 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018–2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО «Адмиралтейские верфи», — говорится в документе.
Добавляется, что строительство платформы направлено в том числе на закрепление присутствия России в Арктике.
РИА Новости: последние новости
Назван самый богатый человек Европы Бизнесмен Зиявудин Магомедов провел разговор со следователями Как убивали "Антонова" на Украине
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»337
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР91
«Малышева, наверное, сошла с ума»120
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд133
ЕС определился по «Северному потоку-2»232
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение