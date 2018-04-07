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СМИ: American Airlines купит у Boeing почти 50 самолетов
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СМИ: American Airlines купит у Boeing почти 50 самолетов 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Американская авиакомпания American Airlines заключила соглашение с корпорацией Boeing на поставку 47 новых самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее авиаперевозчик отменил заказ о покупке у компании Airbus 22 самолетов Airbus A350. Это было сделано в попытке «упростить свой парк». В American Airlines добавили, что у компании уже есть почти три десятка Boeing 787 Dreamliner.
По данным CNN, сумма сделки может достигать порядка 12 миллиардов долларов. Сами компании пока не раскрывают финансовые условия соглашения. При этом сделка также предполагает возможность приобретения еще 28 авиалайнеров семейства Dreamliner.
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