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CNN: American Airlines заключила сделку с Boeing на поставку 47 самолетов
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CNN: American Airlines заключила сделку с Boeing на поставку 47 самолетов 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 7 апреля. Авиакомпания American Airlines объявила о заключении соглашения с корпорацией Boeing на поставку 47 новых самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на заявление авиакомпании.
Заказ о покупке 22 самолетов Airbus A350 у компании Airbus был отменен в попытке «упростить свой парк». В American Airlines добавили, что компания уже обладает почти тремя десятками Boeing 787 Dreamliner.
По информации канала, сумма сделки может достигать порядка $12 млрд, но на данный момент обе компании отказались раскрыть финансовые условия своего нового соглашения о покупке. При этом сделка также предполагает возможность приобретения авиакомпанией еще 28 авиалайнеров семейства Dreamliner.
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