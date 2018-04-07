CNN: American Airlines заключила сделку с Boeing на поставку 47 самолетов

Авиакомпания American Airlines объявила о заключении соглашения с корпорацией Boeing на поставку 47 новых самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на заявление авиакомпании.

Заказ о покупке 22 самолетов Airbus A350 у компании Airbus был отменен в попытке "упростить свой парк". В American Airlines добавили, что компания уже обладает почти тремя десятками Boeing 787 Dreamliner.

По информации канала, сумма сделки может достигать порядка $12 млрд, но на данный момент обе компании отказались раскрыть финансовые условия своего нового соглашения о покупке. При этом сделка также предполагает возможность приобретения авиакомпанией еще 28 авиалайнеров семейства Dreamliner.