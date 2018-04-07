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Три крупнейших нефтегазовых корпорации Китая добились заметного роста прибыли в 2017 году
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Три крупнейших нефтегазовых корпорации Китая добились заметного роста прибыли в 2017 году 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ — В 2017 году чистая прибыль Китайской нефтегазовой компании /"Петрочайна"/ составила 22,798 млрд юаней /1 доллар США — 6,29 юаня/ с ростом на 190,2 проц. в годовом выражении, Китайской нефтехимической компании /"Синопек"/ — 51,2 млрд юаней с ростом на 9,8 проц., а чистая прибыль Китайской оффшорной нефтегазовой компании /КНОНК/ выросла до 24,7 млрд юаней. Эти данные содержатся в годовых отчетах, опубликованных на днях этими топ-гигантами нефтегазовой отрасли Китая.
По мнению директора Центра по изучению торговли и развития в области энергетики в рамках инициативы «Пояса и пути» при Университете внешней торговли и экономики Дун Сючэна, в прошлом году в деятельности названных трех компаний был достигнут впечатляющий поворот к лучшему, что стало возможным благодаря, прежде всего, росту цен на сырую нефть на международном рынке. Кроме того, успехи были достигнуты и в связи с повышением управленческого уровня, снижением производственной себестоимости и повышением эффективности производства трех национальных нефтегигантов.
Аналитики предполагают, что в этом году в нефтегазовой отрасли Китая будет продолжена хорошая конъюнктура, а внутренние реформы и производственная реструктуризация в названных корпорациях будут продвигаться дальше. -0-
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