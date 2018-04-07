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«ВЭБ Инновации» инвестирует 70 миллионов в разработку экзоскелета для детей
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«ВЭБ Инновации» инвестирует 70 миллионов в разработку экзоскелета для детей 

РИА Новости 33 минуты назад
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «ВЭБ Инновации» инвестирует 70 миллионов рублей в разработку экзоскелета для детей и подростков, которую разрабатывает компания «ЭкзоАтлет», а также планирует войти в капитал компании, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кирилл Булатов.
"ВЭБ Инновации" планирует предоставить компании «ЭкзоАтлет» во втором квартале 2018 года конвертируемый заем в размере 70 миллионов рублей для развития проекта по разработке экзоскелета для реабилитации людей малого роста, в том числе детей и подростков, с ограниченной подвижностью нижних конечностей. Также ведем переговоры о вхождении в капитал компании", — сказал Булатов.
По его словам, «ВЭБ Инновации» также поможет компании «ЭкзоАтлет» в дальнейшем продвижении на зарубежных рынках и планирует оказывать подобную поддержку на системной основе и другим российским высокотехнологичным компаниям.
В компании «ЭкзоАтлет», в свою очередь, отметили, что им посчастливилось найти надежного партнера в Южной Корее и привлечь инвестиции для развития в Европе, Америке и Азии.
"В наших ближайших планах открытие компании в Люксембурге, запуск процесса сертификации, поиск клинических партнеров и изучение возможностей грантовой поддержки в части клинических исследований и научных медицинских исследований с участием европейских клиник", — добавили в компании.
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