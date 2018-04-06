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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
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Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ 

Прайм 1 час назад
Наименование
Покупка, руб.
Продажа, руб.
Цена посл. сделки, руб.
Макс цена, руб  Мин цена, руб.
Объем, руб.
Газпром
06.04.2018 18:39:56  141.180  141.970  139.450  3729355316
Роснефть
06.04.2018 18:39:49  318.950  322.300  318.050  1136381846
Мосэнерго
06.04.2018 18:39:54  2.844  2.926  2.831  35512809
Лукойл
06.04.2018 18:39:56  3928.000  3972.500  3918.500  2103688218
Сургнфгз
06.04.2018 18:39:48  28.900  29.085  28.610  304964149
Сургнфгз п  06.04.2018 18:39:36  29.610  29.710  29.460  393085309
ГМКННик
06.04.2018 18:39:54  10704.000  10753.000  10620.000  1328811553
Полюс Золото
06.04.2018 18:39:58  4358.000  4525.000  4325.000  328451988
Сбербанк
06.04.2018 18:39:58  256.730  262.320  256.010  10264043471
Сбербанк п  06.04.2018 18:39:57  216.710  221.500  215.780  1185781173
06.04.2018 18:39:58  0.055  0.056  0.054  4552742214
Русгидро
06.04.2018 18:39:55  0.752  0.761  0.751  214164759
ФСК ЕЭС
06.04.2018 18:39:45  0.181  0.184  0.180  238365021
Ростелеком
06.04.2018 18:39:50  67.450  67.590  67.300  89391637
АвтоВАЗ
06.04.2018 18:01:40  12.990  13.100  12.980  722503
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