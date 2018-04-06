Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ 

Наименование
Покупка, руб.
Продажа, руб.
Цена посл. сделки, руб.
Макс цена, руб Мин цена, руб.
Объем, руб.
06.04.2018 18:39:56 141.180 141.970 139.450 3729355316
06.04.2018 18:39:49 318.950 322.300 318.050 1136381846
06.04.2018 18:39:54 2.844 2.926 2.831 35512809
06.04.2018 18:39:56 3928.000 3972.500 3918.500 2103688218
Сургнфгз
06.04.2018 18:39:48 28.900 29.085 28.610 304964149
Сургнфгз п 06.04.2018 18:39:36 29.610 29.710 29.460 393085309
ГМКННик
06.04.2018 18:39:54 10704.000 10753.000 10620.000 1328811553
06.04.2018 18:39:58 4358.000 4525.000 4325.000 328451988
06.04.2018 18:39:58 256.730 262.320 256.010 10264043471
Сбербанк п 06.04.2018 18:39:57 216.710 221.500 215.780 1185781173
06.04.2018 18:39:58 0.055 0.056 0.054 4552742214
06.04.2018 18:39:55 0.752 0.761 0.751 214164759
06.04.2018 18:39:45 0.181 0.184 0.180 238365021
06.04.2018 18:39:50 67.450 67.590 67.300 89391637
06.04.2018 18:01:40 12.990 13.100 12.980 722503