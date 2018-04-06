На заправках Башкирии подорожал бензин

В полночь 7 апреля компания «Башнефть» увеличила стоимость на топливо. Под повышение попали сразу три вида. АИ-92 подорожал на 30 копеек, его цена теперь 37,60 рублей. АИ-92 «Атум» также прибавил 30 копеек, новая стоимость — 38,20 рублей. Литр дизельного топлива теперь обойдется на 20 копеек дороже — 40,60 рублей.

Подобные меры были предсказуемы. В конце 2017 года, после череды подорожаний, специалисты предполагали, что рост цен на топливо продолжится и в 2018 году. По словам аналитиков центра RUPEC, водителям стоит ориентироваться на цену в 50 рублей за литр бензина.