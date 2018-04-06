Ляшко потребовал от НАБУ и ГПУ «достать из-под земли» 6 млрд долларов 

Об этом заявил народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
«6 миллиардов долларов из «Привата» Коломойский и Боголюбов украли у украинцев, это средства вкладчиков. Чтобы не обвалился этот банк, из госбюджета было выплачено почти 300 миллиардов гривен, то есть украинцев обокрали дважды — один раз владельцы «Привата» Коломойский и Боголюбов, второй раз — когда надо было закрывать дырку», — заявил он.
По его словам, ГПУ, НАБУ и другие правоохранительные органы должны приложить максимальные усилия для того, чтобы вернуть 6 миллиардов доллар, буквально «достать их из-под земли».
14 марта Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, детализировать информацию об операциях «ПриватБанка» со средствами, полученными от других лиц.
В декабре 2016 года «ПриватБанк» был национализирован, после чего новый менеджмент банка подал иск против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса, где пытается доказать, что прежние владельцы «ПриватБанк» незаконно вывели в офшоры 5,5 млрд долларов. Через год британский суд временным решением наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов.