Ляшко потребовал от НАБУ и ГПУ «достать из-под земли» 6 млрд долларов

Об этом заявил народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко

«6 миллиардов долларов из «Привата» Коломойский и Боголюбов украли у украинцев, это средства вкладчиков. Чтобы не обвалился этот банк, из госбюджета было выплачено почти 300 миллиардов гривен, то есть украинцев обокрали дважды — один раз владельцы «Привата» Коломойский и Боголюбов, второй раз — когда надо было закрывать дырку», — заявил он.

По его словам, ГПУ, НАБУ и другие правоохранительные органы должны приложить максимальные усилия для того, чтобы вернуть 6 миллиардов доллар, буквально «достать их из-под земли».

14 марта Высокий суд Лондона обязал структуры, связанные с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, детализировать информацию об операциях «ПриватБанка» со средствами, полученными от других лиц.