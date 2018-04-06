RAEX понизило рейтинг «Контрол Лизинга» до «ruBB-»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «Контрол Лизинг» до уровня «ruBB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства, позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали приемлемый уровень диверсификации лизингового портфеля компании по клиентам (доля десяти крупнейших лизингополучателей в совокупном лизинговом портфеле на 1 января 2018 года составляет 40,1%) и улучшение показателей рентабельности (за 2017 год показатель ROE составил 28,9% против 8,5% за 2016 год). Поддержку рейтингу также оказывает приемлемый текущий уровень страховой защиты предметов лизинга (не менее 84% предметов лизинга застрахованы в компаниях, имеющих рейтинг надежности на уровне «ruA» и выше от RAEX). В качестве позитивных аспектов деятельности компании аналитики выделяют отсутствие по состоянию на начало текущего года процентного и валютного рисков.

Пересмотр рейтинга кредитоспособности обусловлен прежде всего снижением доли собственных средств в источниках финансирования деятельности компании (на 1 января коэффициент автономии составил 6,6%, что на 4 процентных пункта ниже, чем годом ранее, и на 8,4 п. п. ниже, чем двумя годами ранее), что во многом связано с опережающими темпами роста лизингового портфеля (за 2017 год лизинговый портфель вырос почти в три раза).

Кроме того, несмотря на улучшение качества лизингового портфеля в IV квартале 2017 года (доля платежей к получению по сделкам, по которым имеется просроченная задолженность срочностью 30—90 дней, составила 1,1% на 1 января 2018 года против 7,8% на 1 октября 2017-го), финансовое состояние ряда крупнейших лизингополучателей, по мнению агентства, невозможно оценить как высокое, что повышает риски ухудшения качества портфеля и дальнейшего снижения достаточности собственных средств. Также аналитики агентства отмечают слабое стратегическое обеспечение деятельности компании.