Ещё
Forbes назвал потери российских «олигархов» из-за санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Forbes назвал потери российских «олигархов» из-за санкций 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Состояние российских бизнесменов, на которых США в пятницу наложили санкции, начало сокращаться.
США ввели санкции против семи бизнесменов из списка богатейших людей России по версии Forbes. Больше всего по состоянию на 18.00 мск в пятницу потерял владелец холдинга En+ Олег Дерипаска, его состояние сократилось на 957 млн долларов, и сейчас составляет 5,3 млрд долларов. Резкое обеднение бизнесмена объясняется падением на фоне санкций акций En+ на Лондонской бирже на 20%, до 9,6 долларов за акцию.
Куда менее сильно сократилось состояние владельца компании «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова — на 244 млн долларов, до 6,6 млрд долларов. Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг потерял 41 млн долларов, его состояние упало до 14,6 млрд долларов.
Состояние владельца «Газпром бурение» Игоря Ротенберга и совладельца «Сибура» Кирилла Шамалова не изменилось. Владимир Богданова («Сургутнефтегаз») и Андрей Скоч (аэропорт Внуково) стали чуть богаче, на 1 млн долларов и 8 млн долларов соответственно.
Ранее в пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
СМИ рассказали о зарубежном бизнесе Виталия Кличко Газпром фактически признал необходимость выплаты штрафа Украине Авиаконструктор «Антонова» рассказал, как умирает легендарное предприятие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня46
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса79
Дуров отреагировал на получение британского гражданства67
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян597
Путин уволил одиннадцать генералов375
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение