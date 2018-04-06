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Акционеры «Ямал СПГ» избрали новый совет директоров
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Акционеры «Ямал СПГ» избрали новый совет директоров 

Прайм 1 час назад
Акционеры «Ямал СПГ» избрали новый состав совета директоров компании, говорится в сообщении «Ямал СПГ».
На внеочередном собрании 4 апреля они переизбрали десять членов предыдущего состава совета директоров. В их число вошли представители "Новатэка": директор департамента развития бизнеса компании Ирина Ершова, директор департамента финансового планирования и анализа Игорь Колесников, замдиректора юридического департамента Александр Рабинович, директор финансового департамента Сергей Косопкин, директор департамента СПГ-проектов Жан-Марк Ишбия.
Также были переизбраны гендиректор «Ямал СПГ» Евгений Кот, представитель Total Вильфрид Вандерсипп, представители китайской CNPC Цзян Ци, Люй Цзин и Дэнг Джингхуа.
Кроме того, акционеры «Ямал СПГ» избрали в состав совета директоров нового генерального директора «Тоталь Разведка Разработка Россия». Он заменил в совете бывшего гендиректора этой компании Жака де Буассезона.
"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года, тогда же с проекта была отгружена первая партия СПГ.
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