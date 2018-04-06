Акционеры «Ямал СПГ» избрали новый совет директоров

Акционеры «Ямал СПГ» избрали новый состав совета директоров компании, говорится в сообщении «Ямал СПГ».

На внеочередном собрании 4 апреля они переизбрали десять членов предыдущего состава совета директоров. В их число вошли представители "Новатэка" : директор департамента развития бизнеса компании Ирина Ершова, директор департамента финансового планирования и анализа Игорь Колесников , замдиректора юридического департамента Александр Рабинович , директор финансового департамента Сергей Косопкин, директор департамента СПГ-проектов Жан-Марк Ишбия.

Также были переизбраны гендиректор «Ямал СПГ» Евгений Кот , представитель Total Вильфрид Вандерсипп, представители китайской CNPC Цзян Ци, Люй Цзин и Дэнг Джингхуа.

Кроме того, акционеры «Ямал СПГ» избрали в состав совета директоров нового генерального директора «Тоталь Разведка Разработка Россия ». Он заменил в совете бывшего гендиректора этой компании Жака де Буассезона.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года, тогда же с проекта была отгружена первая партия СПГ.