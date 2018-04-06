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Группу компаний «ПИК» оштрафовали за ненадлежащую рекламу
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Группу компаний «ПИК» оштрафовали за ненадлежащую рекламу 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Застройщика ПАО «Группа компаний «ПИК» оштрафовали на 100 тысяч рублей за распространение незаконной смс-рекламы, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении ПАО «Группа компаний „ПИК“ к административной ответственности и назначении штрафа на сумму 100 тысяч рублей за распространение смс-рекламы без согласия абонента на ее получение», — говорится в сообщении.
Основанием для привлечения к административной ответственности послужило нарушение ПАО «Группа компаний „ПИК“ части 1 статьи 18 федерального закона от „О рекламе“ при распространении смс-рекламы.
Группа компаний „ПИК“ — крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и регионах России. Работает на рынке с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья.
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