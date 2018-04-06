Задорнов: Банк «Открытие» в апреле полностью погасит бридж-кредит ЦБ

"Мы в апреле полностью загасим все те деньги, которые дал Центробанк в августе-сентябре как такой бридж-кредит на фактически поддержку баланса. Поэтому коллегам придется активно привлекать деньги населения, предприятий, в том числе деньги округа и муниципалитетов. Мы будем здесь достаточно амбициозные бизнес-планы строить, а также активно с физлицами работать, с малым и средним бизнесом", — заявил Задорнов журналистам после подписания соглашения о сотрудничестве с правительством ХМАО

Он добавил, что за первый квартал текущего года клиентские средства банка увеличились на 60-70 миллиардов рублей, из которых 40 миллиардов — средства населения и около 30 миллиардов рублей — средства предприятий.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в понедельник сообщал, что Банк России в рамках санации предоставил ликвидность банку «ФК Открытие» в объеме 710 миллиардов рублей. Из них 380 миллиардов рублей было выдано под ставку 0,5%. Остальные средства на пополнение ликвидности предоставлялись банку по ключевой ставке ЦБ. По словам Поздышева, «Открытию» предстоит по графику погасить к 15 апреля 107 миллиардов рублей.

Президент «Открытия» и губернатор Югры Наталья Комарова подписали в пятницу в Ханты-Мансийске новое соглашение о сотрудничестве. Согласно условиям договора, банк будет принимать участие в благотворительных акциях на территории округа и выступать спонсором различных мероприятий, в частности — традиционного Югорского лыжного марафона.

Задорнов также отметил, что в регионе планируется серьезная интеграция «Открытия» и Бинбанка , который представлен в Югре пятью офисами. По его словам, при участии корпорации в автономном округе будет развиваться не только банковский, но и страховой бизнес, а также сфера пенсионного обеспечения.

"Мы сейчас уточняем свои планы до конца 2018 года, но в мае появится стратегия, где мы уже предложим малому и среднему бизнесу, крупным предприятиям свою поддержку по развитию. Это длинный инвестиционный проект, который позволит бизнес развивать не на один-два года, а строя стратегические планы", — добавил Задорнов.