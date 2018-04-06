Государственным медиа перед перевыборами Путина дали 122 млрд рублей 

Российские государственные медиа получили 122 миллиарда рублей госсубсидий за первые три месяца 2018 года. Об этом сообщил Комитет гражданских инициатив () Алексея Кудрина в своем докладе, проанализировав все соглашения о федеральных субсидиях, заключенные с 1 января по 28 марта текущего года.
Больше всех получил медиахолдинг ВГТРК — 67 млрд руб. Далее в этом своеобразном рейтинге расположились МИА «Россия сегодня» — 20 млрд руб., АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT) — 19 млрд руб. и ФГУП «Главный радиочастотный центр» — 16 млрд руб.
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Cубсидии — это одна из форм государственного финансирования, поясняет КГИ. Федеральные субсидии распределяются распорядителями бюджетных средств, к которым относятся министерства, ведомства, агентства и некоторые другие организации. Такие субсидии могут выдаваться региональным правительствам и госорганам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям, например, университетам, больницам, СМИ.
В отличие от государственных контрактов, которые публикуются на официальном портале госзакупок, при распределении субсидий не объявляется тендер или конкурс, то есть госорганы сами определяют, кто и сколько субсидий получит, отмечается в публикации.