Ещё
Государственным медиа перед перевыборами Путина дали 122 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Государственным медиа перед перевыборами Путина дали 122 млрд рублей 

Newsru.com 35 минут назад
Фото: Newsru.com
Российские государственные медиа получили 122 миллиарда рублей госсубсидий за первые три месяца 2018 года. Об этом сообщил Комитет гражданских инициатив () Алексея Кудрина в своем докладе, проанализировав все соглашения о федеральных субсидиях, заключенные с 1 января по 28 марта текущего года.
Больше всех получил медиахолдинг ВГТРК — 67 млрд руб. Далее в этом своеобразном рейтинге расположились МИА «Россия сегодня» — 20 млрд руб., АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT) — 19 млрд руб. и ФГУП «Главный радиочастотный центр» — 16 млрд руб.
— Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина стал первым замом гендиректора ВГТРК — КГИ назвал прошедшие президентские выборы самыми неконкурентными в истории
Cубсидии — это одна из форм государственного финансирования, поясняет КГИ. Федеральные субсидии распределяются распорядителями бюджетных средств, к которым относятся министерства, ведомства, агентства и некоторые другие организации. Такие субсидии могут выдаваться региональным правительствам и госорганам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям, например, университетам, больницам, СМИ.
В отличие от государственных контрактов, которые публикуются на официальном портале госзакупок, при распределении субсидий не объявляется тендер или конкурс, то есть госорганы сами определяют, кто и сколько субсидий получит, отмечается в публикации.
Newsru.com: последние новости
Минфин США объяснил санкции против российских олигархов их выгодой от "скверных" действий правительства РФ Парламент Украины призвал мир не способствовать строительству газопровода "Северный поток-2" Нигерия начинает расследование предполагаемого вмешательства компании Cambridge Analytica в выборы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Описана схема переправки российских наемников в Сирию199
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян366
Дуров отреагировал на получение британского гражданства23
Путин уволил одиннадцать генералов324
Украину «завалило» фальсификатом из Европы209
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение