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Объем инвестпрограммы «Россетей» на 2018 год составляет 290 млрд рублей
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Объем инвестпрограммы «Россетей» на 2018 год составляет 290 млрд рублей 

Rambler News Service 55 минут назад
Объем инвестиционной программы группы «Россети» на 2018 год составляет порядка 290 млрд рублей, сообщил в ходе телефонной конференции компании глава департамента инвестиционной деятельности «Россетей» Дмитрий Акопян.
«Общий объем инвестпрограммы на сегодняшний день по группе компаний — 290 млрд рублей», — сказал он.
Акопян добавил, что сейчас проходит согласование очередной корректировки инвестпрограммы.
«В данный момент проходим очередной этап утверждения корректировок инвестиционных программ. Проект инвестиционной программы направлен в министерство энергетики на рассмотрение», — пояснил он.
Как ранее сообщало RNS, объем инвестиционной программы группы «Россети» на период 2018-2020 годов, утвержденной Минэнерго РФ, составляет 736,135 млрд рублей с учетом НДС.
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