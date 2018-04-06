Объем инвестпрограммы «Россетей» на 2018 год составляет 290 млрд рублей

Объем инвестиционной программы группы «Россети» на 2018 год составляет порядка 290 млрд рублей, сообщил в ходе телефонной конференции компании глава департамента инвестиционной деятельности «Россетей» Дмитрий Акопян.

«Общий объем инвестпрограммы на сегодняшний день по группе компаний — 290 млрд рублей», — сказал он.

Акопян добавил, что сейчас проходит согласование очередной корректировки инвестпрограммы.

«В данный момент проходим очередной этап утверждения корректировок инвестиционных программ. Проект инвестиционной программы направлен в министерство энергетики на рассмотрение», — пояснил он.

Как ранее сообщало RNS, объем инвестиционной программы группы «Россети» на период 2018-2020 годов, утвержденной Минэнерго РФ, составляет 736,135 млрд рублей с учетом НДС.